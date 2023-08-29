مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لدى ليبيا، بول سولير، ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، مجددًا تمسك بلاده بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة الفرنسية، في بيان مقتضب لها قبل قليل، إن سولير التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحث معه تطورات العملية السياسية، وشدد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في الداخل الليبي.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، لمناقشة التقدم المحرز في المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مؤكدًا مواصلة المجلس جهوده مع الأطراف السياسية الفاعلة كافة، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها جموع الليبيين دون إقصاء أو تهميش.

واجتمع المنفي بمبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وبحثا تطورات العملية السياسية الليبية، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك حسبما أفاد بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر «فيسبوك».

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المنفي يبحث مع سولير توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة