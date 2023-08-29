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مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 09:08 مساء
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا يؤكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وإجراء الانتخابات
لقاء المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير 29 أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لدى ليبيا، بول سولير، ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، مجددًا تمسك بلاده بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة الفرنسية، في بيان مقتضب لها قبل قليل، إن سولير التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحث معه تطورات العملية السياسية، وشدد خلال اللقاء على ضرورة إنهاء التدخلات الأجنبية في الداخل الليبي.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، لمناقشة التقدم المحرز في المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مؤكدًا مواصلة المجلس جهوده مع الأطراف السياسية الفاعلة كافة، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها جموع الليبيين دون إقصاء أو تهميش.

واجتمع المنفي بمبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وبحثا تطورات العملية السياسية الليبية، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك حسبما أفاد بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر «فيسبوك».

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المنفي يبحث مع سولير توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة

خلال اللقاء، بحث المنفي مع مبعوث الرئيس الفرنسي التقدم المحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية، مشددًا على سعي المجلس لإنهاء المراحل الانتقالية كافة عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، ومن خلال دعم مخرجات لجنة «6+6»، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها.
المنفي يؤكد مواصلة الجهود لتعزيز التوافق والدفع نحو الانتخابات
وشدد المنفي على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية كافة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها، ومواصلته الجهود لتعزيز التوافقات المنجزة، لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة كافة بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.
وأعرب المنفي، خلال اللقاء، عن تقديره لاهتمام الرئيس الفرنسي بالملف الليبي، وشكره على الدعوة إلى المشاركة في مؤتمر السلام بباريس نوفمبر المقبل.
من جهته، أشاد مبعوث الرئيس الفرنسي بعمل اللجنة المالية، داعيًا بالإنابة عن ماكرون المنفي إلى حضور مؤتمر السلام في باريس، ومؤكدًا «عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجمهورية الفرنسية على تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعمها رؤية المجلس الرئاسي والخطوات المتكاملة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

مجلس الأمن يشيد بدور المجلس الرئاسي
وأجرى المنفي أخيرًا سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا من أجل حشد الدعم لدفع المسار السياسي، والمساعدة في تحقيق توافق يفضي إلى تخطي الانسداد السياسي، والمضي نحو الاستحقاقات الانتخابات، الأمر الذي أشاد به أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات، عقدها المجلس الثلاثاء الماضي، بشأن تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إنهاء الانسداد السياسي بها. وحذر أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة، الأفراد والكيانات التي تعرقل المسار السياسي في ليبيا بالإدراج على قائمة العقوبات.

 

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