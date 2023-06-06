المنفي يستقبل الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بربرا وود ورد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على جهود بلادها داخل مجلس الأمن الدولي، ومع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لدى ليبيا، لتنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي الدبلوماسية البريطانية، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والخطوات التي يقودها المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا وصون سيادتها، من خلال استمرار تثبيت وقف إطلاق النار ودعم كافة الجهود لتوحيد كل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

- السفير السوداني يطلع المنفي على التطورات وجهود السلام في بلاده

الرئاسي: بريطانيا تشيد بالتقدم المحرز في ملف المصالحة

ونقل البيان عن الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، إشادتها بالتقدم المحرز في ملف المصالحة الوطنية الذي يتولاه المجلس الرئاسي، وجهوده في الإفراج عن السجناء السياسيين، والاهتمام بملف حقوق الإنسان من خلال رعاية المجلس خلال الفترة الماضية الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

بدوره، أكد المنفي أن «المجلس الرئاسي حريص أن يعمل مع كل الأطراف السياسية الليبية والبعثة الأممية لدى ليبيا لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحقيق الاستقرار في كافة ربوع البلاد».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بربرا وود ورد، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (المجلس الرئاسي)

الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بربرا وود ورد خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (المجلس الرئاسي)