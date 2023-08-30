مبعوث ماكرون لباتيلي: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعم بلاده دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الخاصة بتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس بحضور سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، حسب تغريدة للسفارة الفرنسية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء. وأشاد سولير بجهود لجنة إعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وأكد تمسك باريس بسيادة ليبيا، ومساندتها جهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة.

إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن

وفي 22 أغسطس الجاري، قال باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن إن وجود حكومة موحدة تتفق عليها كل الأطراف الفاعلة «أصبح أمرًا واجبًا لقيادة البلاد نحو الانتخابات»، ونبه إلى أن «عدم وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق لإجراء الانتخابات يسهم في تدهور الأوضاع في ليبيا».

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من جهة أخرى، أكد سولير، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أمس الثلاثاء، دعم بلاده لجهود لجنة «6+6» للوصول الى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، وذلك بحضو السفير الفرنسي مصطفى مهراج.