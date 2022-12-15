اجتماع بين السفير الفرنسي والمجلس البلدي مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، وأعضاء المجلس البلدي، إذ ناقش الطرفان التعاون بين البلدية والجانب الفرنسي.

وقال المهراج في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الخميس، إن المناقشات مع السقوطري وأعضاء المجلس البلدي كانت «جد مثمرة، وتناولت التعاون الواعد بيننا في عدة مجالات».

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فرنسا تمول 7 مشاريع بقيمة 3.5 مليون يورو

والأحد الماضي، أعلن مهراج أن بلاده ستمول سبعة مشاريع تتبع المجتمع المدني في ليبيا بنحو 3.5 مليون يورو.

وقدم السفير الفرنسي الشكر إلى منتدى ليبيا الدولي، وذلك لتنظيمه اجتماعًا في تونس، وصفه بـ«المثمر» مع عشر منظمات غير حكومية تعمل في جميع أنحاء ليبيا.

صورة على هامش اجتماع السفير الفرنسي مصطفى مهراج مع أعضاء المجلس البلدي مصراتة. (حساب السفير بموقع تويتر)