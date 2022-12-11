ملفات النازحين والمصالحة في لقاء القطراني مع «بلدي مصراتة»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسين القطراني، ملفات المهجرين والنازحين والمصالحة الوطنية خلال زيارة إلى مصراتة.

لقاء القطراني مع المجلس البلدي وأعيان مصراتة

والتقى القطراني أعضاء المجلس البلدي مصراتة وعددًا من أعيانها ومشايخها، وفق منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

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كما بحث اللقاء عددًا من الملفات الأخرى والمواضيع المتعلقة بعمل المجلس البلدي، ودعمه في تقديم خدماته لمواطني البلدية.

من لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني مع المجلس البلدي وأعيان ومشايخ مصراتة. (حكومتنا)

من لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني مع المجلس البلدي وأعيان ومشايخ مصراتة. (حكومتنا)

من لقاء نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني مع المجلس البلدي وأعيان ومشايخ مصراتة. (حكومتنا)