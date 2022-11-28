موظفو «الكهرباء» في مصراتة يغلقون مقرات الشركة بالمدينة بعد احتجاز زميلهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن العاملون بالشركة العامة للكهرباء في مصراتة، غلق مقرات الشركة في المدينة، بعد احتجاز زميلهم من بين العاملين، داعين إلى إطلاقه.

وقال العاملون، في بيان اليوم الإثنين، إن مجموعة مسلحة تسمى بـ«القوة المشتركة» اقتحمت مقر الشركة في المدينة أمس الأحد، وروعت العاملين، ثم اقتادت أحدهم إلى تمركز لها، حسب ما جاء في مقطع فيديو منشور على صفحة العاملين بالشركة «فيسبوك».

واستنكر العاملون ما وصفوه بـ«هذا الفعل المشين»، مطالبين الجهات المعنية بتحمل المسؤولية تجاه موظفي الشركة، كما طالبوا بزيادة مرتباتهم أسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى.