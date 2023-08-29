المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي توحيد المؤسسة العسكرية وملف المصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، التقدم المحرز في المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبة، مؤكدًا مواصلة المجلس جهوده مع الأطراف السياسية الفاعلة كافة، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها جموع الليبيين دون إقصاء أو تهميش.
واجتمع المنفي بمبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وبحثا تطورات العملية السياسية الليبية، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك حسبما أفاد به بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر «فيسبوك».
المنفي يبحث مع سولير توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة
خلال اللقاء، بحث المنفي مع مبعوث الرئيس الفرنسي التقدم المحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية، مشددا على سعي المجلس لإنهاء المراحل الانتقالية كافة عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، ومن خلال دعم مخرجات لجنة «6+6»، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها.
المنفي يؤكد مواصلة الجهود لتعزيز التوافق والدفع نحو الانتخابات
شدد المنفي على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية كافة، تمهيدا لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها، ومواصلته الجهود لتعزيز التوافقات المنجزة، لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة كافة بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.
وأعرب المنفي، خلال اللقاء، عن تقديره لاهتمام الرئيس الفرنسي بالملف الليبي، وشكره على الدعوة إلى المشاركة في مؤتمر السلام بباريس نوفمبر المقبل.
من جهته، أشاد مبعوث الرئيس الفرنسي بعمل اللجنة المالية، داعيا بالإنابة عن ماكرون «المنفي» إلى حضور مؤتمر السلام في باريس، ومؤكدا «عمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجمهورية الفرنسية على تحقيق الاستقرار في ليبيا، ودعمها رؤية المجلس الرئاسي والخطوات المتكاملة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».
المنفي يبحث المصالحة الوطنية مع السفيرة البريطانية
في وقت سابق اليوم، اجتمع المنفي مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، لمناسبة إتمامها فترة عملها في ليبيا، وبحثا «أهمية مسار المصالحة الوطنية، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا، وتوحيد الجهود، للوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أسس سليمة، تلبية لتطلعات الشعب الليبي»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
المنفي يلتقي رئيس حزب العدالة والبناء
والخميس الماضي، بحث المنفي مع رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، مستجدات العملية السياسية، وتضافر الجهود للتوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية كافة من أجل دفع العملية السياسية، وإطلاق الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال.
مجلس الأمن يشيد بدور المجلس الرئاسي
أجرى المنفي أخيرا سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا من أجل حشد الدعم لدفع المسار السياسي، والمساعدة في تحقيق توافق يفضي إلى تخطي الانسداد السياسي، والمضي نحو الاستحقاقات الانتخابات، الأمر الذي أشاد به أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات، عقدها المجلس الثلاثاء الماضي، بشأن تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إنهاء الانسداد السياسي بها. وحذر أعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة، الأفراد والكيانات التي تعرقل المسار السياسي في ليبيا بالإدراج على قائمة العقوبات.
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