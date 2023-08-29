المنفي يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي توحيد المؤسسة العسكرية وملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، التقدم المحرز في المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبة، مؤكدًا مواصلة المجلس جهوده مع الأطراف السياسية الفاعلة كافة، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها جموع الليبيين دون إقصاء أو تهميش.

واجتمع المنفي بمبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وبحثا تطورات العملية السياسية الليبية، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، وذلك حسبما أفاد به بيان نشره المركز الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر «فيسبوك».

المنفي يبحث مع سولير توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة

خلال اللقاء، بحث المنفي مع مبعوث الرئيس الفرنسي التقدم المحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية، مشددا على سعي المجلس لإنهاء المراحل الانتقالية كافة عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، ومن خلال دعم مخرجات لجنة «6+6»، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار، لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها.

المنفي يؤكد مواصلة الجهود لتعزيز التوافق والدفع نحو الانتخابات

شدد المنفي على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية كافة، تمهيدا لإجراء الانتخابات وقبول نتائجها، ومواصلته الجهود لتعزيز التوافقات المنجزة، لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة كافة بالتنسيق مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.