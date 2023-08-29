تكالة يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي ملفي الانتخابات والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير ملفي الانتخابات والمصالحة.

ووصل المبعوث الفرنسي في وقت سابق اليوم العاصمة طرابلس، في زيارة عمل استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء تكالة والمبعوث الفرنسي «تركز حول مناقشة الأحداث السياسية الجارية في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بملف الانتخابات والمصالحة الوطنية، والجهود التي يبذلها المجلس في هذا الشأن».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء تكالة والمبعوث الفرنسي الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، تطرق أيضًا إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، وسبل تعزيزها لصالح البلدين.

لقاء تكالة مع مبعوث الرئيس الفرنسي، الثلاثاء 29 أغسطس 2023. (مجلس الدولة)