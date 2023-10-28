انتشال أشلاء من الوديان الشرقية المحاذية لدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت فرق البحث والانتشال التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، أمس الجمعة، من انتشال مجموعة كبيرة من الأشلاء البشرية على امتداد الوديان الشرقية المحاذية لمدينة درنة.

ويرجح أن تعود هذه الأشلاء التي عثر عليها متفرقة إلى ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت.

«الضفادع البشرية» تشارك في انتشال الأشلاء

وقال المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ إن جمع الكمية الكبيرة من الأشلاء جاء بعد حملة بحث واسعة بالتعاون مع عناصر القوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية) والكتيبة «12» وكتيبة «التوحيد»، وبمشاركة 150 متطوعا من مختلف مدن ومناطق الجبل الأخضر.

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وأشار المركز إلى جمع 32 كيسا من الأشلاء البشرية المتفرقة، ونقلها إلى مستشفى الوحدة الجراحي في درنة، لسحب العينات المرجعية، وإتمام إجراءات دفن الضحايا.

جانب من أعمال انتشال الأشلاء البشرية في الوديان الشرقية لدرنة. (وكالة الأنباء الليبية)

جانب من أعمال انتشال الأشلاء البشرية في الوديان الشرقية لدرنة. (وكالة الأنباء الليبية)