فرنسا تدعم «هيئة جامعة» لإعمار المدن المنكوبة جراء «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، اليوم السبت، عن دعم بلاده لـ«هيئة وطنية جامعة» لإعادة إعمار المدن المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» في ليبيا تتوفر في عناصرها معايير الكفاءة ويكون بينهم ممثلون محليون عن المناطق المتضررة.

وأشار سولير خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي له، إلى دعم فرنسا اللجنة المالية العليا وإلى اعتبارها نموذجا لتأسيس منصة وطنية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية مناطق الجبل الأخضر المتضررة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

المنفي يرحب بدعوة فرنسا لهدنة إنسانية في غزة

ممثل فرنسا في الأمم المتحدة: صوتنا لمصلحة القرار العربي لأن معاناة المدنيين لا مبرر لها

مندوب فرنسا: يجب إجراء الانتخابات في ليبيا لتجاوز حالة النزاع على الشرعية

الدبيبة يبحث إعمار درنة مع مبعوث فرنسا وسفيرها لدى ليبيا

وتناول اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج استعراض تطورات العملية السياسية في ليبيا، حيث «توافقت المواقف بشأن الترحيب بمخرجات لجنة 6+6 باعتماد القوانين الانتخابية، والتأكيد على الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة والتي مازالت محل خلاف، وبما يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال»، وفق البيان.

سولير يدعو المنفي للمشاركة في مؤتمر باريس للسلام

ودعا المبعوث الفرنسي المنفي لحضور مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي من المقرر انعقاده يومي 9 و10 نوفمبر المقبل، وعبر عن شكره لرئيس المجلس الرئاسي على «دعمه لموقف فرنسا بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية في غزة تمهيدا لوقف مستدام للعمليات العسكرية».

وثمن سولير الموقف الليبي الذي ساهم في التوصل إلى توافق حول مشروع القرار العربي الموحد الذي تقدمت به الأردن بما أدى إلى تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار. بدوره شكر المنفي فرنسا على تصويتها لصالح القرار العربي بشأن فلسطين، ودعمها جهود الإغاثة في درنة.

لقاء المنفي ومبعوث فرنسا إلى ليبيا وسفيرها، 28 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)