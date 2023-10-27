ممثل فرنسا في الأمم المتحدة: صوتنا لصالح القرار العربي لأن معاناة المدنيين لا مبرر لها

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير إن بلاده صوتت لصالح القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية من أجل هدنة في غزة، مضيفًا أن هذا التصويت جاء «لأنه لا يوجد شيء يبرر معاناة المدنيين».

جاء ذلك في تغريدة لدي ريفيير على حسابه بمنصة «إكس» مساء الجمعة بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ممثل الأردن يقدم مشروع القرار الداعي لهدنة إنسانية نيابة عن المجموعة العربية

وجرى التصويت على القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة».

جاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 120 عضوا، فيما عارضه 14 عضوا، وامتنع 45 عضوا عن التصويت.

واعترض على مشروع القرار العربي كل من: الولايات المتحدة، النمسا، كرواتيا، التشيك، فيجي، غواتيمالا، المجر، «إسرائيل»، جزر مارشال، جزر ميكرونيزيا، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، باراجواي، تونغو.