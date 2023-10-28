المبعوث الفرنسي يدعو المنفي للمشاركة في قمة باريس للسلام في الشرق الأوسط خلال نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي من المقرر انعقاده يومي 9 و10 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي لسولير والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حيث عبر المبعوث الفرنسي عن «شكره لرئيس المجلس الرئاسي على دعمه لموقف فرنسا بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية في غزة تمهيدا لوقف مستدام للعمليات العسكرية»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وثمن سولير الموقف الليبي الذي ساهم في التوصل إلى توافق حول مشروع القرار العربي الموحد الذي تقدمت به الأردن بما أدى إلى تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار. بدوره شكر المنفي فرنسا على تصويتها لصالح القرار العربي بشأن فلسطين، ودعمها جهود الإغاثة في درنة.