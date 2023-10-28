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الوضع في غزة والانتخابات الليبية في مناقشات تكالة مع المبعوث الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 11:30 مساء
الوضع في غزة والانتخابات الليبية في مناقشات تكالة مع المبعوث الفرنسي
لقاء تكالة في طرابلس مع المبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير، 28 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)
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بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم السبت، مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وكذلك الوضع في قطاع غزة.

وعلى صعيد الأوضاع السياسية في ليبيا، جرى التأكيد على «إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت ممكن»، وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة أشار إلى أن اللقاء حضره النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي.

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وأشار البيان إلى مناقشة الجانبين «الوضع في غزة وما تتعرض له من عدوان بربري من قبل قوات الكيان الصهيوني»، حيث بين تكالة «موقف دولة ليبيا الرافض لهذا العدوان، مثمنا تصويت فرنسا لصالح القرار العربي الموحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وتحقيق هدنة إنسانية عاجلة ودائمة تؤول إلى وقف الأعمال العدائية».

والتقي بول سولير ومصطفى مهراج مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وكذلك رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» حيث كانت الدعوة إلى الإسراع بإنجاز الانتخابات في ليبيا محور اللقائين فضلًا عن كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال»، وكذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي هذا السياق، تلقى المنفي دعوة لحضور قمة باريس الدولية للسلام في الشرق الأوسط المزمع عقدها في 9 و10 نوفمبر المقبل.

لقاء تكالة وبول سولير والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، 28 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)
لقاء تكالة وبول سولير والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، 28 أكتوبر 2023. (مجلس الدولة)
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