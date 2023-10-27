إزالة تعديات في حرم مسجدين بمنطقة زمزم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إزالة وهدم تعديات ومبانٍ مخالفة بحرم مسجدي «عمر عبدالعزيز» و«الأنفال» بمنطقة زمزم.

ونفذت الأعمال دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وذلك بناءً على تعليمات المحامي العام بدائرة استئناف مصراتة، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

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وتنشط الإدارة العامة للعمليات الأمنية في إزالة التعديات والمخالفات بربوع ليبيا، إذ أطلقت نهاية سبتمبر الماضي حملة لإزالة المباني العشوائية والأوكار في منطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا.

من أعمال إزالة تعديات على حرم مسجدين في منطقة زمزم، 27 أكتوبر 2023. (إنفاذ القانون)

من أعمال إزالة تعديات على حرم مسجدين في منطقة زمزم، 27 أكتوبر 2023. (إنفاذ القانون)

من أعمال إزالة تعديات على حرم مسجدين في منطقة زمزم، 27 أكتوبر 2023. (إنفاذ القانون)

من أعمال إزالة تعديات على حرم مسجدين في منطقة زمزم، 27 أكتوبر 2023. (إنفاذ القانون)

من أعمال إزالة تعديات على حرم مسجدين في منطقة زمزم، 27 أكتوبر 2023. (إنفاذ القانون)