استمرار إزالة المباني المخالفة والعشوائية في الفرناج (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت شركة الخدمات العامة فرع طرابلس أعمال الإزالة للبناء المخالف والعشوائي اليوم الأربعاء في منطقة الفرناج.

ويأتي ذلك تطبيقًا للمخطط العام بالتعاون مع لجنة فتح المسارات وجهاز الحرس البلدي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بدء إزالة العشوائيات

وفي 27 أغسطس الماضي، أعلن جهاز الحرس البلدي في منطقة الفرناج، كبرى ضواحي سوق الجمعة وسط العاصمة، حملة إزالة للمباني المخالفة والعشوائية، وذلك في إطار حملة موسعة تستهدف التعديات القائمة على أراضي الدولة.

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وقالت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في بيان حينها، إن المجلس البلدي بمنطقة الفرناج بدأ حملة إزالة للعشوائيات والمباني المخالفة في المنطقة، مشيرة إلى مشاركة الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية في تأمين الأعمال.

إزالة مبان مخالفة في الفرناج بالعاصمة طرابلس، 20 سبتمبر 2023. (الحكم المحلي)

إزالة مبان مخالفة في الفرناج بالعاصمة طرابلس، 20 سبتمبر 2023. (الحكم المحلي)