مديرية أمن بني وليد تمهل المخالفين 72 ساعة لإخلاء المباني العشوائية بالمدينة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أمهت مديرية أمن بني وليد، اليوم الأربعاء، المواطنين المخالفين 72 ساعة لإخلاء كافة المباني العشوائية بالمدينة قبل تنفيذ عمليات الهدم والإزالة، كما أطلقت حملة إنذار وتحذير لجميع المعتدين على الأرصفة والشوارع الرئيسية وأصحاب البناء العشوائي بوسط المدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي بمديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن هذه الإجراءات تأتي بناء على أمر النيابة العامة القاضي بإخلاء كل المباني العشوائية داخل المدينة وتنفيد عملية الهدم والإزالة.

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وذكر المكتب الاعلامي، أن الحملة التي أطلقتها مديرية الأمن تهدف إلى الحفاظ على الشكل والمظهر العام للمدينة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، إضافة إلى حل المختنقات المرورية في تلك الأماكن.

عناصر مديرية أمن بني وليد يدونون تحذيرا للمخالفين قبل إزالة المباني العشوائية. (الإنترنت)

عناصر مديرية أمن بني وليد يدونون تحذيرا للمخالفين قبل إزالة المباني العشوائية. (الإنترنت)