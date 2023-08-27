إزالة تعديات في وسط طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ جهاز الحرس البلدي في منطقة الفرناج، كبرى ضواحي سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس حملة إزالة للمباني المخالفة والعشوائية، وذلك في إطار حملة موسعة تستهدف التعديات القائمة على أراضي الدولة.

وقال بيان بمنصة «حكومتنا» التابعة، لـ«حكومة الوحدة الوطنية»، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم، إن المجلس البلدي بمنطقة الفرناج بدأ حملة إزالة للعشوائيات والمباني المخالفة في المنطقة».

وأوضح البيان، أن «حملة الإزالة بدأت بالتعاون بين جهاز الحرس البلدي ولجنة فتح المسارات التابعة لإدارة إنفاذ القانون، في مدينة طرابلس التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة».

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إنفاذ القانون تشن حملة إزالة في منطقة بني وليد

وفي فبراير الماضي، شنت إدارة إنفاذ القانون طرابلس التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية»، حملة لإزالة المباني المخالفة والمحال العشوائية بمدينة بني وليد، ضمن حملة أمنية تستهدف منع الاعتداءات على الأراضي العامة وإعادة ملكيتها للدولة بناء على تعليمات النائب العام.

جهاز الحرس البلدي في منطقة الفرناج يبدأ حملة إزالة للتعديات والمباني المخالفة 27 أغسطس2023 (منصة حكومتنا)

جهاز الحرس البلدي في منطقة الفرناج يبدأ حملة إزالة للتعديات والمباني المخالفة 27 أغسطس2023 (منصة حكومتنا)