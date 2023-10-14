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بدء أعمال استرداد أكثر من 20 عقارًا في بلدية القرضة الشاطئ بعد قرارات النيابة العامة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 12:28 صباحا
بدء أعمال استرداد أكثر من 20 عقارًا في بلدية القرضة الشاطئ بعد قرارات النيابة العامة (صور)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام، الجمعة، صدور قرارات بمنع التعدي على ممتلكات الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، واسترداد أكثر من 20 عقار وقطعة أرض، فيما بدأت أعمال إزالة تلك التعديات بواسطة فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية، وبمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب .

جرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام بمحكمة استئناف سبها، وفق مكتب النائب العام الذي أشار إلى عدد من وقائع تجاوز المخططات المعتمدة؛ وظهور أشخاص بمظهر مالكي عقارات مملوكة للدولة في بلدية القرضة الشاطئ.

وتوصل مأمور الضبط القضائي إلى أن المباني التي جرى التعدي عليها، منها: مبنى مكتب الثقافة في محلة تامزاوة، ومقر مكتب الاتصال باللجان الثورية في المحلة ذاتها، ومكتب الاتصال باللجان الثورية في محلة اقار، التابع إلى وزارة المالية.

تحويل مبنى معهد تعليمي إلى وكر للمخدرات
وكذلك مبنى المعهد الصناعي في محلة القرضة الغربية الذي جرت السيطرة عليه واستعماله للاتجار في الخمر والمخدرات، واتخاذه وكرًا للدعارة، حسب البيان.

وشملت التعديات كذلك مبنى مكتب جباية الكهرباء في محلة تامزاوة، ومبنى المركز الصحي في محلة ققم، ومبنى السوق العام وأرضه في محلة ققم، ومبنى السوق العام وأرضه في محلة أقار.

وكذلك مبنى المركز الصحي في محلة أولاد يوسف، ومكتب البريد في المحلة ذاتها، ومقار مخازن وزارة التعليم في محلة السلام، ومبنى المدرسة القديمة في محلة القرضة.

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كما شملت التعديات مبنى مكتب مكافحة التهريب والمخدرات في محلة أولاد يوسف، ومبنى الجمعية الزراعية في محلة القرضة الغربية، وأرض سوق الخضروات، ومبنى مكتب البيطرة في محلة القرضة الغربية في المحلة ذاتها.

المخالفون تعدوا على أراض وعقارات وحدائق
وفي القرضة الشرقية، جرى الاستيلاء على أرض الحديقة العامة، ومبنى مكتب الثقافة، ومقار مصلحة الجوازات والجنسية. وكذلك مبنى السوق العام في محلة القرضة، فضلًا عن أراض ومبان مملوكة للدولة الليبية، وأرض خزان المياه في محلة الديسة، وأرض الحديقة العامة في محلة محروقة، وأرض الحديقة العامة في محلة اقار.

وبعد الاستدلال على التعديات، بادر أعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، بإزالة مخالفة الأسس التخطيطية في البلدية، وإخلاء العقارات المملوكة للدولة من الأشخاص والشواغل، وتسليمها إلى الإدارة المختصة.

جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
مبنى من أملاك الدولة جرى التعدي عليه في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
مبنى من أملاك الدولة جرى التعدي عليه في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، 13 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
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