النائب العام: أمر بحبس مدير مصرف شمال أفريقيا في سبها ومسؤولين آخرين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، مساء الجمعة، صدور أمر بحبس كل من مدير فرع مصرف «شمال أفريقيا- سبها» ونائبه ومسؤول المراجعة الداخلية في فرع المصرف بتهمة التخلي عن حماية المال العام.

وأوضح المكتب أن تحقيقًا أنجزته نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها حول اضطراب أداء مسؤولي فرع المصرف انتهى إلى «إثبات واقعة انحراف الثلاثة المتهمين عن المهام القيادية المسندة إليهم».

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