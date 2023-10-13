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النائب العام: أمر بحبس مدير مصرف شمال أفريقيا في سبها ومسؤولين آخرين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 11:36 مساء
النائب العام: أمر بحبس مدير مصرف شمال أفريقيا في سبها ومسؤولين آخرين
النائب العام الصديق الصور. (الإنترنت)
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أعلن مكتب النائب العام، مساء الجمعة، صدور أمر بحبس كل من مدير فرع مصرف «شمال أفريقيا- سبها» ونائبه ومسؤول المراجعة الداخلية في فرع المصرف بتهمة التخلي عن حماية المال العام.

وأوضح المكتب أن تحقيقًا أنجزته نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها حول اضطراب أداء مسؤولي فرع المصرف انتهى إلى «إثبات واقعة انحراف الثلاثة المتهمين عن المهام القيادية المسندة إليهم».

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التحقيقات تكشف عجزا في رصيد المصرف
وأضاف المكتب في بيانه أنهم تخلوا عن «إعمال قواعد حماية المال العام مما تسبب في ضرر جسيم بالمال العام، وعجز في الرصيد الفعلي رأى معه المحقق الأمر بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية».

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