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حبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 12:39 صباحا
حبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي ومسؤول الاعتمادات المستندية
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس مدير فرع مصرف الوفاء الرئيسي، ومسؤول الاعتمادات المستندية في المصرف، بتهمة الفساد المالي.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن نائب النيابة استقصى المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة داخل فرع مصرف الوفاء الرئيسي.

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وأثبتت التحقيقات اتجاه إرادة مدير الفرع ومسؤول الاعتمادات المستندية إلى تمكين مستفيد من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 21 مليون دينار، دون أن يقابل ذلك إيداع العميل للقيم المالية المقابلة له، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية، بحسب البيان.

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