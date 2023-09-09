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حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 07:13 مساء
حبس 9 متهمين في واقعة تهريب 100 ألف لتر ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة (فيديو)
لقطة توثق تهريب ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة، 9 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من مقطع فيديو منشور على صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، حبس شخص ليبي وثمانية وافدين على ذمة التحقيقات في واقعة تهريب 100 ألف لتر من وقود الديزل إلى إحدى سفن النقل الراسية قبالة ساحل مدينة زوارة، وملاحقة بقية المساهمين على الصعيدين الوطني والدولي.

وقال المكتب في بيان إن نائب نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس حقق في واقعة تهريب محروقات عبر البحر بناء على بلاغ من مأمور الضبط القضائي، المنسب إلى جهاز خفر السواحل، لافتا إلى أن التحقيقات شملت حلقة القائمين على تنظيم فعل التهريب، ووسيلة النقل التي أفلح مأمورو الضبط القضائي في الوصول إليها.

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وقصد المحقق مكان السفينة وأجرى تفتيشها، فتكشف له استعمالها في «تهريب المحروقات لغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، واستدل على مالك وسيلة النقل، ومن مد المالك بالمنتج محل الجريمة، واسم السفينة التي تسلم طاقمها كميات الوقود، وجنسيتها» وفق البيان.  

اعتراف المتهمين بتهريب الديزل
وأشار بيان مكتب النائب العام إلى القبض على المنخرطين في تنظيم الفعل متلبسين بالواقعة، حائزين لمتحصلات الجريمة، فيما أجرى المحقق استجوابًا طال ليبي الجنسية وثمانية وافدين، فاعترفوا بنقل مئة ألف لتر من وقود الديزل إلى إحدى سفن النقل الراسية قبالة ساحل مدينة زوارة، وقد تكرر منهم هذا الفعل أكثر من مرة للغرض ذاته.

فانتهى المحقق إلى حبسهم احتياطيًا، وقرر ملاحقة بقية المساهمين على الصعيدين الوطني والدولي.

لقطة توثق تهريب ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة، 9 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من مقطع فيديو منشور على صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
لقطة توثق تهريب ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة، 9 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من مقطع فيديو منشور على صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
لقطة توثق تهريب ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة، 9 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من مقطع فيديو منشور على صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
لقطة توثق تهريب ديزل إلى سفينة راسية قبالة زوارة، 9 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من مقطع فيديو منشور على صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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