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النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 11:40 مساء
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي
شعار مكتب النائب العام، (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن «اللواء 106- مجحفل» أخلى 77 عقارًا جرى الاستيلاء عليها وهي مملوكة لأرباب الأسر التي غادرت مدينة بنغازي، وذلك بعد تلقيها عدة شكاوى، وفحص المستندات المتعلقة بحقوق المضررين.

وأوضحت النيابة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن النائب العام وجَّه النائب العام في تاريخ سابق بضرورة بحث الشكاوى المتعلقة بإثبات واقعات غزو الأملاك العقارية المملوكة لأرباب الأسر التي غادرت مدينة بنغازي.

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وتابع البيان أن المحامي العام في نطاق الاختصاص تولى مهمة الإشراف على أعمال لجنة دراسة الشكاوى المقدمة إلى مسؤولي «اللواء 106- مجحفل»، وفحص المستندات، وأثبت وجود تعد أوجب على سلطة التحقيق اتخاذ تدابير إزالة مظاهره، بإصدار قرارات إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها دون وجه حق.

وأشار إلى أن أفراد «اللواء 106- مجحفل» بادروا إلى إخلاء 77 عقارًا، ومباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي فعل غزوها.

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