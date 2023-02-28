اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات منهوبة

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمعت جهات أمنية وعسكرية في بنغازي للتعاون في فرض القانون وحفظ الأمن داخل المدينة، وإرجاع عقارات المواطنين والممتلكات المنهوبة من الخارجين عن القانون.

وشارك في الاجتماع آمر «اللواء 106 مجحفل» التابع لقوات القيادة العامة خالد حفتر ووكيل وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم ووكيل وزارة الداخلية وعدد من وكلاء النيابة العامة، حسب بيان «اللواء 106» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واتفق الحضور على ضرورة الإسراع في إتمام إجراءات المواطنين الذين قدموا مستنداتهم في مكتب الشكاوى بمقر اللواء.

مداهمات أبوهديمة والوحيشي

وفي 11 فبراير الجاري، داهمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة حيي أبوهديمة والوحيشي الشهيرين بمدينة بنغازي، ضمن حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور في المدينة، أسفرت عن إيقاف مروجي المواد الممنوعة وضبطت كميات من المواد الممنوعة، وفق ما أعلنته مديرية أمن بنغازي.

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وجاءت تلك الحملة بعد تزايد شكاوى المواطنين من البؤر الإجرامية لمروجي المخدرات والخمور بالمنطقتين، حيث طالبوا بتدخل الأجهزة الأمنية لتصفية هذه البؤر.

الحضور في الاجتماع الأمني - العسكري.