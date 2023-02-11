بمعاونة من «القيادة العامة» .. أمن بنغازي يقبض على مروجي مخدرات بمنطقتي بوهديمة والوحيشي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على العديد من مروجي المخدرات بمنطقتي بوهديمة والوحيشي.

وقالت الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في بيان مقتضب إن «الأجهزة الأمنية بمساندة قوات القيادة العامة داهمت أوكار بيع الخمور والمواد المخدرة بمنطقتي بوهديمة والوحيشي».

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية مقطعا مصورا لعمليات مداهمة نفذتها كتيبة طارق زياد التابعة لقوات القيادة العامة.

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ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات

ونوهت مديرية أمن بنغازي إلى «ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، وإلقاء القبض على العديد من مروجي المخدرات»، دون مزيد من التفاصيل. وتزايدت شكاوى المواطنين مؤخرا من وجود بؤر إجرامية لمروجي المخدرات والخمور بالمنطقنين، مطالبين بتدخل الأجهزة الأمنية لتصفية هذه البؤر.

وفي أغسطس العام 2021، ألقت قوات الأمن القبض على «أحد أكبر تجار الخمور المستوردة والمخدرات في منطقة بوهديمة»، مشيرة إلى أنه «هارب من السجن ومطلوب في عدة قضايا ومن ذوي السوابق».

من مداهمة لأوكارمن مداهمة أوكار مخدرات وخمور في بوهديمة والوحيشي ببنغازي، 11 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من مضبوطات مديرية أمن بنغازي، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)

من مضبوطات مديرية أمن بنغازي، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)

من مضبوطات مديرية أمن بنغازي، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)

من مداهمة لأوكار مخدرات وخمور في بوهديمة والوحيشي ببنغازي، 11 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من مداهمة لأوكارمن مداهمة أوكار مخدرات وخمور في بوهديمة والوحيشي ببنغازي، 11 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من مداهمة لأوكارمن مداهمة أوكار مخدرات وخمور في بوهديمة والوحيشي ببنغازي، 11 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من مضبوطات مديرية أمن بنغازي، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)

من مضبوطات مديرية أمن بنغازي، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)