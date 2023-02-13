8 أحزاب ومنظمات تشيد بمداهمة أوكار المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت ثمانية أحزاب ومنظمات أهلية بمداهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية أوكار الاتجار بالمخدرات والخمور في مدينة بنغازي، داعية إلى إجراءات طويلة الأمد من أجل إنهاء الظواهر السلبية، كما طالبت في الوقت نفسه بوقف الاحتجاز خارج القانون.

وقالت في بيان أمس الأحد، إن تجارة المخدرات اتخذت منذ وقت طويل بعض أحياء بنغازي مقرا لها، ثم ازدادت الظاهرة إلى درجة أن «المتعاطين أصبحوا يترددون عليها علنا، ويقفون صفوفا للحصول على ما يريدون في غيبة الدولة وأجهزة الأمن بها».

إيقاف ظاهرة الاحتجاز خارج القانون

وطالب البيان الأجهزة الأمنية والعسكرية «باتخاذ إجراءات مستدامة لمحاربة هذه الظواهر السلبية، وعدم اقتصارها في هذه العملية، وتتبع الشبكات والعصابات المجرمة ومن يساعدها ويسهل أعمالها»، مشيرا إلى أهمية تجفيف منابعها من أصولها، وفعل ما ينبغي لمنع وصولها إلى البلاد مهربة عبر مختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية، وإنفاذ القانون تجاه معاقبة المروجين والمتاجرين بها.

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كما دعا إلى وقف الاحتجاز والقبض خارج القانون، والتصدي لظاهرة تجول السيارات المعتمة التابعة لأجهزة الدولة واختراقها لإشارات المرور ومضايقة السيارات المدنية.

وحث البيان الحكومة على اتخاذ خطوات متوازية كفتح مراكز لمعالجة الإدمان وخلق فرص عمل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم في سوق العمل، والاهتمام بالأندية الرياضية والمؤسسات الثقافية لاحتواء شريحة الشباب، بالإضافة إلى محاربة الفساد الاداري والمالي وترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز قيم المواطنة والحريات العامة.