بيان من «داخلية باشاغا» بشأن الحملة الأمنية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن الحملة الأمنية التي شهدتها مدينة بنغازي، فجر السبت، استهدفت أوكار الجريمة المنظمة في المدينة.

وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي، إن الحملة نفذتها قوة أمنية مشتركة من «القوات المسلحة ووزارة الداخلية»، وأسفرت عن «مصادرة كميات كبيرة من الخمور والمخدرات بجميع أنواعها فضلا عن أسلحة نارية كانت مع مطلوبين في قضايا سابقة جرى ضبطهم».

وأكد الإيجاز استمرار الحملة في القضاء على أوكار الجريمة والفساد في ربوع ليبيا كافة، مقدما الشكر إلى المشاركين في الحملة على جهودهم.

مديرية أمن بنغازي: الحملة داهمت حيي أوهديمة والحيشي

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة داهمت فجرًا حيي أبوهديمة والوحيشي الشهيرين، ضمن حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور في المدينة، ما أسفر عن اعتقال عديد من أولئك المروجين.

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وأفاد سكان قريبون من حي أبوهديمة اتصلت بهم «بوابة الوسط» بأنهم سمعوا في ساعات الصباح الأولى من نهار السبت أصوات إطلاق نار غزير، صادرة من أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما يرجّح وقوع اشتباكات بين القوة الأمنية ومروجي الخدرات والخمور، فيما لم تصدر حتى الآن أية بيانات من الجهات الرسمية حول سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات.

وتداولت صفحات تواصل اجتماعي ليبية مقاطع مصورة لعملية مداهمة نفذتها كتيبة طارق زياد التابعة لقوات القيادة العامة، إلى جانب كميات كبيرة من جالونات الخمور المصنعة محليا التي جرى مصادرتها خلال العملية.

ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى «ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، وإلقاء القبض على عديد مروجي المخدرات»، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أغسطس العام 2021، ألقت قوات الأمن القبض على أحد أكبر تجار الخمور المستوردة والمخدرات، مشيرة إلى أنه «هارب من السجن ومطلوب في عدة قضايا ومن ذوي السوابق».