بالصور.. إخلاء مبان من أملاك الدولة استولى عليها أجانب في «أم الأرانب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم السبت، إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة استولى عليها أجانب في «أم الأرانب» بالجنوب الليبي.

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى إصدار النائب العام، خلال مارس الماضي، تعليمات بمباشرة إجراءات الاستدلال إزاء وقائع التعدِّي، و«من بينها مقر محكمة أم الأرانب، واستعماله للاتجار في الخمر والمخدرات، واتخاذه وكراً للدعارة، ومقر الأمن الداخلي، ومكتب الاتصال باللجان الثورية في البلدية (سابقا) الآيل إلى وزارة المالية».

أملاك دولة استولى عليها أجانب

ومن بين أملاك الدولة الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها، حسب البيان، «أصل عقاري مسجل باسم مكتب الاتصال باللجان الثورية آل إلى وزارة المالية، وتمكين الغير من استغلاله مقابل ثلاثين ألف دينار شهريا، ومبنى الجمعية الاستهلاكية ومحيطه، وعقار مملوك للدولة مساحته خمسة هكتارات، وتشييد مبانٍ تستعمل للاتجار في الخمر والمخدرات؛ والدعارة، ومقر النادي في البلدية، وموقع مشروع الشركة الصينية، وموقع مشروع المؤسسة التعليمية».

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وكشف بيان النائب العام استيلاء أشخاص من دول الجوار على «أرض السوق الشعبي، وفرْض إتاوة على الباعة، وتشييد 18 محطة وقود غير شرعية تستعمل في إدارة نشاط تهريب الوقود إلى الخارج». ونوه البيان إلى إخلاء العقارات من الأشخاص والشواغل، وإزالة مظاهر التعدِّي عليها من قِبل أعضاء إدارة إنفاذ القانون، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، وتسليمها إلى الإدارة المختصة.

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

من عملية إخلاء مبان حكومية من أملاك الدولة في أم الأرانب، 20 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)