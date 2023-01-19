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المبروك يدعو إلى استرجاع العقارات المعتدى عليها وحصر المملوكة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 10:00 مساء
المبروك يدعو إلى استرجاع العقارات المعتدى عليها وحصر المملوكة للدولة
المبروك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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دعا وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة إلى «ضرورة تكثيف العمل لأجل استرجاع العقارات المعتدى عليها وتوثيقها وحصر وأرشفة العقارات المملوكة للدولة» بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس.

وجاءت دعوة المبروك خلال اجتماعه اليوم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، بحضور مدير مكتب وزير المالية ومدير مكتب شؤون الوزارة ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة.

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة الذي عقد بديوان المصلحة في طرابلس يأتي في إطار حرصه على حل المختنقات والوقوف على الإشكاليات بالجهات التابعة لوزارة المالية وذلك ضمن خطة الوزارة للعام الحالي 2023.

الحفاظ على أملاك الدولة وتنمية إيرادات المصلحة
وأضافت أن المبروك أشاد في بداية الاجتماع بجهود إدارة المصلحة لحماية أملاك الدولة ومتابعتها، مطالبا مسؤوليها بضرورة «العمل أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على أملاك الدولة بالداخل والخارج وكذلك تنمية إيرادات المصلحة».

وأوضحت أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير عمل المصلحة لأجل حلها والتغلب عليها، واستعراض القضايا المرفوعة من المصلحة وعليها، والأحكام التي صدرت من خلالها بالإضافة لوضع آلية للتعاون مع السلطات القضائية بالخصوص.

وأضافت الحكومة أن المجتمعين أكدوا في ختام الاجتماع على «ضرورة وضع الآليات لاسترجاع العقارات التي تم التعدي عليها بالإضافة لتنمية الإيرادات بالمصلحة».

اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
اجتماع المبروك مع مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، الخميس 19 يناير 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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