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«أملاك الدولة» تمهد لإزالة تعديات في ميدان الرماية بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 04:17 مساء
«أملاك الدولة» تمهد لإزالة تعديات في ميدان الرماية بتاجوراء
جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
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قالت مصلحة أملاك الدولة إن مكتبها في طرابلس زار ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدًا لإزالة التعديات بالنباء المخالف المقامة في الميدان.

وأوضحت المصلحة في بيان اليوم الخميس أن تلك الزيارة جرت صبح اليوم للقيام بأعمال الرفع المساحي تمهيدا لإزالة التعديات بالبناء المخالف المقام عليه، والتي ستتم لاحقا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إزالة شاليهات في قصر خيار
والأحد الماضي، تواصلت أعمال إزالة الشاليهات المقامة على غابة مملوكة للدولة في منطقة قصر خيار شرقي طرابلس، وذلك عبر دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العاملة للعمليات الأمنية.

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قرارات إنهاء التعديات تصدر من النائب العام
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن المرحلة الثانية من أعمال الإزالة انتهت، عبر هدم المباني المخالفة المتمثلة في شاليهات جرى إنشاؤها على أرض الغابة المملوكة للدولة، والتي تحمل شهادة عقارية رقم 15794.

وجرت الإزالة بناء على تعليمات مكتب النائب العام حيال هذه المباني وقراره بإعادة أرض الغابة لوضعها الطبيعي وتسليمها إلى الجهات المختصة.

جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة مكتب أملاك الدولة في طرابلس خلال مسح ميدان الرماية في تاجوراء تمهيدا لأعمال إزالة التعديات به. (مصلحة أملاك الدولة)
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