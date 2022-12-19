انتهاء المرحلة الثانية من إزالة شاليهات غابة قصر خيار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت أعمال إزالة الشاليهات المقامة على غابة مملوكة للدولة في منطقة قصر خيار شرقي العاصمة طرابلس، وذلك عبر دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العاملة للعمليات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم الإثنين إن المرحلة الثانية من أعمال الإزالة انتهت أمس، عبر هدم االمباني المخالفة المتمثلة في شاليهات جرى إنشاؤها على أرض الغابة المملوكة للدولة، والتي تحمل شهادة عقارية رقم 15794.

أرض الغابة ستسلم إلى الجهات المختصة

وتجري الإزالة بناء على تعليمات مكتب النائب العام حيال هذه المباني وقراره بإعادة أرض الغابة لوضعها الطبيعي وتسليمها إلى الجهات المختصة.

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مهلة لأصحاب المخالفات قبل بدء الإزالة

وفي أغسطس الماضي، قررت الوزارة منح مهلة لأصحاب المباني العشوائية والمخالفة على الغابة، ونوهت بأن المخالفات ارتكبت على مساحة 1500 هكتار.

وأشارت إلى اعتداءات بعـض المواطنين علـى أراضي الغابـة العامـة قصـر الأخيار، والاستيلاء عليها دون وجه حق وإقامة المباني والإنشاءات، وجرف التربة وشق الطرق وحفر آبار بداخلها.

جانب من المرحلة الثانية من إزالة المباني المخالفة في قصر خيار، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من المرحلة الثانية من إزالة المباني المخالفة في قصر خيار، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من المرحلة الثانية من إزالة المباني المخالفة في قصر خيار، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من المرحلة الثانية من إزالة المباني المخالفة في قصر خيار، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من المرحلة الثانية من إزالة المباني المخالفة في قصر خيار، 18 ديسمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)