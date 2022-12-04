إزالة 42 تعديا على مسار «الطريق الحديدي» بقصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، السبت، إزالة 42 تعديا على مسار الطريق الحديدي في منطقة قصر الأخيار.

وتولت الغرفة الأمنية المشتركة إزالة التعديات بناء على تعليمات النائب العام القاضية باستمرار أعمال الكشف عن أفعال التعدي على الأصول العقارية المملوكة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

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وأشار البيان إلى رصد رجال الشرطة 42 تعديا على مسار الطريق الحديدي في منطقة قصرالأخيار؛ موضحا إنجازهم «تدابير حفظ المصالح العامة؛ بإزالة مظاهر الغزو في نطاق الأصول محل الحماية».

من أعمال إزالة التعديات على مسار «الطريق الحديدي» بقصر الأخيار، 3 ديسمبر 2022. (مكتب النائب العام)

من أعمال إزالة التعديات على مسار «الطريق الحديدي» بقصر الأخيار، 3 ديسمبر 2022. (مكتب النائب العام)

من أعمال إزالة التعديات على مسار «الطريق الحديدي» بقصر الأخيار، 3 ديسمبر 2022. (مكتب النائب العام)