إزالة تعديات على أملاك الدولة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام، السبت، إخلاء عقارات مملوكة للدولة جرى التعدي على ملكيتها في محيط منطقة الخروبة الكائنة في بلدية مصراتة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في وقائع ظهور بعض الأشخاص بمظهر مالكي بعض العقارات المملوكة للدولة؛ باستعمال سلطتي الاستعمال والانتفاع بالمخالفة للتشريعات، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

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وحسب البيان، فقد أصدر المحقق قرارا يقضي بإخلاء تلك العقارات من شاغليها، وإزالة مظاهر التعدي عليها، وتتميم إجراءات تسلم الجهة المختصة لها، وهو ما نفذه أعضاء الهيئات النظامية بالغرفة الأمنية المشكلة لغرض رصد وحصر التعديات المرتكبة في نطاق بلدية مصراتة.

من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في مصراتة، 5 نوفمبر 2022. (مكتب النائب العام)

من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في مصراتة، 5 نوفمبر 2022. (مكتب النائب العام)

من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في مصراتة، 5 نوفمبر 2022. (مكتب النائب العام)