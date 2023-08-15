رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي: يجب الشروع في حصر أملاك الدولة بأسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري إنه من الضروري الشروع في أعمال حصر الأملاك العامة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف خلال لقاء مع مدير فرع هيئة الاستثمار وشؤون الخصصة اليوم الثلاثاء أنه من المهم العمل على تشجيع القطاع الخاص، «بحيث يكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة متمثلة في فرع الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة المتعلقة بالموضوع».

حصر أملاك الدولة يشمل الأراضي والمباني

والتقى بوجواري في مكتبه بديوان البلدية مع مدير فرع هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة ناصر نجم ومدير مكتب أملاك الدولة بنغازي هاني السراوي، وناقشوا الإجراءات المتعلقة بحصر أملاك الدولة من عقارات سواء كانت أراضي أو مباني والعمل على المحافظة عليها.

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كذلك، جرت مناقشة سُبل تشجيع الاستثمار ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص حتى يتسنى تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.