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إحالة التعديات على أملاك الدولة في سرت للنيابة العامة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 22 مايو 2023, 08:19 مساء
إحالة التعديات على أملاك الدولة في سرت للنيابة العامة
عميد بلدية سرت خلال اجتماع لجنة حصر التعديات على أملاك الدولة، الإثنين 22 مايو 2023 (بوابة الوسط)
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أحالت لجنة حصر التعديّات على أملاك الدولة ببلدية سرت التعديات على خطوط الغاز والنهر الصناعي والسكك الحديدية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءت اللازمة، حسب تعليمات النائب العام.

وقال مدير إدارة الإعلام بالبلدية إن اللجنة عقدت اجتماعًا اليوم برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، بحضور مديري التسجيل العقاري ومكتب أملاك الدولة والحرس البلدي والشرطة الزراعية والإسكان والمرافق ومصلحة الطرق والجسور والتخطيط العمراني وشركة خدمات النظافة العامة، ومدير الإدارة القانونية بالبلدية.

- متابعة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة في سرت

وأوضح أن اللجنة ناقشت اليوم ملف التعديات على محطة عرب سات، وموقع مبنى التسجيل العقاري سرت والموقع الصحي بمحلة الرباط بالمدينة وسوق الخضار، والسلخانة، حيث جرى الاتفاق على إحالة الإجراءت، بعد التاكد من سلامتها للنيابة العامة أيضًا.

جانب من اجتماع لجنة حصر التعديات على أملاك الدولة ببلدية سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع لجنة حصر التعديات على أملاك الدولة ببلدية سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع لجنة حصر التعديات على أملاك الدولة ببلدية سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع لجنة حصر التعديات على أملاك الدولة ببلدية سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع لجنة حصر التعديات على أملاك الدولة ببلدية سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع لجنة حصر التعديات على أملاك الدولة ببلدية سرت، الإثنين 22 مايو 2023 (بوابة الوسط)
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