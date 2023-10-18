المصرف المركزي يدرس سحب إصدارات قديمة للعملة وفئة الـ50 دينارا

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق مسؤولون بمصرف ليبيا المركزي على دراسة سحب بعض الإصدارات القديمة للعملة وفئة الـ50 دينارا، وذلك ضمن سلسلة إجراءات يعتزم المصرف اتخاذها خلال الفترة المقبلة بعد عودته موحدا.

وعقدت اللجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني برئاسة المحافظ الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي رحيل البرعصي، وبحضور مديري إدارات المصرف في طرابلس وبنغازي.

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وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع، الذي عقد بمقر المصرف في طرابلس، جرت خلاله «مناقشة عدد من الإجراءات التي تدعم جهود التوحيد، والاتفاق على هيكل تنظيمي واحد ومدير واحد لإدارة الرقابة على المصارف والنقد، تعزيزا لمشروع التوحيد».

وأضاف المصرف المركزي أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على دراسة سحب بعض الإصدارات للعملة من الفئات القديمة وفئة الخمسين دينارا، ودعم أرصدة المصارف لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس بـ9 مليارات دينار، لتوسيع خدماتها المصرفية مثل بيع العملات الأجنبية، واتخاذ إجراءات تدعم استقرار سعر الصرف، والحد من ارتفاعه في السوق الموازية».

الاجتماع الثاني للجنة المشكلة لاستكمال إجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء 18 أكتوبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)