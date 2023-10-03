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«المركزي»: توزيع 80 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 09:15 مساء
«المركزي»: توزيع 80 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 9 أشهر
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، توزيع 80 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيچية توفير السيولة النقدية لجميع فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونًا و811 ألفا و711 صكًا، بقيمة إجمالية 50 مليار دينار، عبر 632 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

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35.7 مليون دينار إجمالي التداول عبر المحافظ الإلكتروني
وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 139 ألفًا و545 محفظة، بلغ إجمالي حجم التداول عليها 35.7 مليون دينار. أما بالنسبة للبطاقات النشطة فقد بلغت 3 ملايين و239 ألفًا و844 بطاقة، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع العاملة 46 ألفًا و711 جهازًا، بإجمالي حجم تداول 6.9 مليار دينار.

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