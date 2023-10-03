«المركزي»: توزيع 80 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، توزيع 80 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيچية توفير السيولة النقدية لجميع فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونًا و811 ألفا و711 صكًا، بقيمة إجمالية 50 مليار دينار، عبر 632 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

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