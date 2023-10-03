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«المركزي»: 27.6 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 أكتوبر 2023, 08:43 مساء
«المركزي»: 27.6 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 9 أشهر
صورة مركبة أوراق من عملة الدولار ومصرف ليبيا المركزي (الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 27.6 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة 17.7 مليار دولار.

15.9 مليار دولار للمصارف التجارية.. و11.6 مليار التزامات الدولة
وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 15 مليارًا و975 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 11 مليارًا و617 مليون دولار، وذلك حسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وبالنسبة لاستخدامات الدولة، فقد أظهرت البيانات أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 188 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. كما شملت استخدامات الدولة مليارًا و826 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و563 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم العالي 23 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع 7 مليارات و773 مليون دولار.

- «المركزي»: 86.4 مليار دينار إيرادات و76.8 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

تخصيص 31 مليار دولار لجهاز الإمداد الطبي خلال سبتمبر
وخصص المركزي 31 مليار دولار لجهاز الإمداد الطبي خلال شهر سبتمبر الذي شهد كارثة الفيضانات، ليرتفع إجمالي مخصصات الجهاز من النقد الأجنبي على الأشهر التسعة إلى 320 مليون دولار.

وبلغت حوالات لصالح جهات أخرى 528 مليون دولار، وهي: (وزارة الصحة ووزارة المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهاز التنفيذي للطيران الخاص والإدارة العامة للجوازات والجنسية ومصلحة الطيران المدني ووزارة الداخلية ومشروع النهر الصناعي وجهاز الإسعاف الطائر)، و39 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، و96 مليون دولار للعلاج بالخارج.

8 مليارات دولار للاعتمادات المستندية
وبالنسبة لاستخدامات المصارف التجارية، فقد جرى تخصيص 9 مليارات و243 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و250 مليون دولار للحوالات، و6 مليارات و481 مليون دولار للأغراض الشخصية.

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