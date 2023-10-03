«المركزي»: 86.4 مليار دينار إيرادات و76.8 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 86.4 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، وإنفاق 76.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

إجمالي الإيرادات

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67.1 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 7 مليارات و300 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 481 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 225 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 352 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونًا، وإيرادات أخرى 485 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

«المركزي»: إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية (صفر) للشهر الثالث تواليا

وأشار المصرف المركزي إلى استمرار تدني إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية، مع تسجيلها (صفر) للشهر الثالث على التوالي.

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إجمالي الإنفاق

أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 38.8 مليار دينار، تمثل 50.5% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 76.8 مليار دينار. وأشار المصرف المركزي إلى أن مصروفات الباب الأول لا تشمل مرتبات شهر سبتمبر.

وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 6.4 مليار دينار، بنسبة 8.3%، والباب الثالث (التنمية) 3 مليارات دينار بنسبة 3.9%، والباب الرابع (الدعم) 15.4 مليار دينار بنسبة 20%، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ)، و8.7 مليار دينار ترتيبات مالية استئنائية للمؤسسة الوطنية للنفط و4.5 للشركة العامة للكهرباء.