«المركزي» يبحث تقييم نظم المدفوعات وتوحيد الهيكل التنظيمي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مصرف ليبيا المركزي استكمال الإجراءات الأولية لتقييم المدفوعات وتوحيد الهيكل التنظيمي للمصرف بالتنسيق بين جميع الإدارات وفق جدول زمني متفق عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الإثنين في مقر المصرف بمدينة بنغازي بين نائب المحافظ مرعي البرعصي ورئيس وأعضاء لجنة استكمال مشروع توحيد المصرف، حسب بيان «المركزي» على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

المركزي ينهي سنوات الانقسام

وأنهى المصرف المركزي تسع سنوات من الانقسام بإعلانه في 20 أغسطس الماضي توحيد المؤسسة المالية عقب اجتماع بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه البرعصي.

- المصرف المركزي يشكل لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي

- نورلاند يبحث مع «الكبير» نتائج توحيد المصرف المركزي

- المصرف المركزي يستعرض تقرير الشفافية للنصف الأول من العام 2023

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة محليا ودوليا؛ إذ اعتبر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الإعلان «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة» في حين حث المجلس الرئاسي إدارة المصرف على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام» وثمَّنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب «الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستجرى معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، بينما قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: إن توحيد مصرف ليبيا المركزي جاء «بعد جهود وطنية مخلصة».

ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالخطوة، خلال جلسة تشاورية عقدت الثلاثاء الماضي، حول تطورات الوضع السياسي الليبي، وسبل إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.