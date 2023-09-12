  • Alwasat News
Atwasat

المصرف المركزي يشكل لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 09:53 مساء
المصرف المركزي يشكل لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي
الاجتماع الطارئ الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
alwasat radio

شكَّل مصرف ليبيا المركزي لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وخلَّفت مئات القتلى والمفقودين وخسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

ونص قرار محافظ المصرف رقم (249) لسنة 2023، الصادر اليوم الثلاثاء، في مادته على تشكيل اللجنة التي تضم محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (رئيسًا للجنة) وعضوية كل من نائبه مرعي رحيل البرعصي، وناجي محمد عيسى، ومصطفى محمد المانع، وإبراهيم حسن العوامي، وأحمد منيسي عبدالحميد، وسهيل عبدالمطلوب بوشيحة، وخالد خليفة الحاسي، وخالد عمر القنصل، وفتحي خليفة عقوب عضوًا مقررًا باللجنة.

مهام اللجنة العليا
وحددت المادة الثانية من القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» ثلاث مهام للجنة متمثلة في الآتي:
1- وضع السياسات والاستراتيچيات والخطط ومتابعة تنفيذها والمتعلقة بدور مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي في الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات.
2- تفعيل دور القطاع المصرفي في القيام بواجباته تجاه مبدأ المسؤولية الاجتماعية في مواجهة الأزمات والطوارئ.
3- إنشاء اللجان الفرعية وفرق العمل بالقطاع المصرفي لإنجاز وتنفيذ المهام المتعلقة بإدارة الأزمات والطوارئ والإشراف على أعمالها.

- «المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

واعتبرت المادة الثالثة من القرار اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمجابهة تداعيات العاصفة «دانيال»، ونصت المادة الرابعة على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة لذلك، ومنحت المادة الخامسة من القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا في سبيل إنجاز المهام المكلف بها.

الاجتماع الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة
وعقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الطارئ الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن العاصفة «دانيال» بمقر المصرف في طرابلس، بحضور نائبه مرعي رحيل البرعصي الذي شارك في الاجتماع عبر تقنية «زووم» وعدد من المسؤولين والمستشارين بالمصرف المركزي.

وأوضح المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع خُصِّص لمناقشة «تداعيات الأزمة ودور المصرف المركزي والقطاع المصرفي للمساهمة في تخفيض معاناة المواطنين المتضررين من كارثة العاصفة».

واستعرض المجتمعون «الإجراءات الواجب اتخاذها سواء على المدى العاجل والقريب، والمدى المتوسط لمعالجة آثار هذه الأزمة التي عصفت بليبيا وأضرت بأرواح المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم».

وأضاف المصرف المركزي أن الكبير أصدر «قراره بتشكيل فريق الاستجابة والطوارئ من المصرف المركزي والقطاع المصرفي، برئاسة نائب المحافظ وعضوية عدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي وبعض رؤوساء مجالس إدارات المصارف»، على «أن يكون الفريق في حال انعقاد دائم ومستمر تنفيذًا لمخرجات هذا الاجتماع الطارئ».

الاجتماع الطارئ الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
الاجتماع الطارئ الثاني للجنة العليا لإدارة الأزمة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (مصرف ليبيا المركزي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2023
«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام

«فودافون مصر» تتيح خدماتها من وإلى ليبيا مجانًا لمدة ثلاثة أيام
«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي

«آبل» تستعد للإعلان عن أحدث هواتفها مع اعتمادها على منفذ الشحن العالمي
ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟

كيف ولماذا تطلق الأسماء على العواصف والأعاصير؟
الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية

الصحافة الأجنبية: العاصفة «دانيال» تضاعف أزمات ليبيا وتكشف تهالك البنية التحتية
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا

قطار الزعيم الكوري الشمالي يدخل روسيا
كاريكاتير حليم - درنة

كاريكاتير حليم - درنة
إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي

إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي
«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة ...
الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة

الكوني: «دانيال» عصف بكل الوطن.. ونتكاتف للإسراع بالنجدة
إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات

إيقاف الفرنسي بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لتناوله منشطات
«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار الفيضانات

«الطب العسكري» بطرابلس يسير قافلة إغاثة إلى المنطقة الشرقية لمواجهة آثار ...
السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الليبيين في كارثة «دانيال»
البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية

البلجيكي «فيلموتس» يقترب من تدريب منتخب ليبيا وسط منافسة فرنسية وإيطالية
ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق

ذاكرة الميدان بين التأريخ والتوثيق
«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية

«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا
فرق إغاثة وإنقاذ مصرية تتوجه إلى ليبيا
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
بالأسماء.. انتشال جثامين 145 مصريًا جراء العاصفة «دانيال» في درنة
بولندا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من «دانيال» في ليبيا
بولندا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من ...
بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا العاصفة «دانيال»
بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا العاصفة ...
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل فرق الإنقاذ والإغاثة
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل فرق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية...
المصرف المركزي يشكل لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي
المصرف المركزي يشكل لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي...
عياد يتوقع عودة شبكة الاتصالات بشكل كامل في درنة غدًا
عياد يتوقع عودة شبكة الاتصالات بشكل كامل في درنة غدًا...
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل فرق الإنقاذ والإغاثة
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل ......
بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا العاصفة «دانيال»
بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا ......
المزيد