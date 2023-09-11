«المركزي» يدعم أرصدة المصارف بـ5.4 مليار دينار للمساعدة في مواجهة أزمة العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، مساء اليوم الإثنين، دعم أرصدة المصارف بقيمة 5.4 مليار دينار، وذلك لمساعدتها في مواجهة الأزمة التي تشهدها مناطق شرق ليبيا جراء العاصفة «دانيال» وتلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من السيولة.

ونوه مصرف ليبيا المركزي في بيان نشره فرع بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» أنه شكل «خلية أزمة نظرًا للظروف القاهرة التي تمر بها مدن المنطقة الشرقية نتيجة إعصار دانيال، وإعلان منطقة درنة منطقة منكوبة وبعض مناطق الشرق الليبي».

وأكد المصرف المركزي إلى استمرار التواصل بين محافظه الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، وفروع المصارف التجارية لتوفير احتياجاتها من السيولة النقدية، منوهًا كذلك إلى أنه سيجري «تسيير جسر جوي ابتداء من صباح يوم الغد لنقل شحنات سيولة لمطار الأبرق بمدينة البيضاء ومطار بنينا بمدينة بنغازي، ودعم أرصدة المصارف بقيمة 5.4 مليار دينار لمساعدتها في مواجهة الأزمة، وتلبية احتياجات الحكومة والمواطنين من السيولة لدعم المناطق المنكوبة».

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وعلى الرغم من التداعيات الإنسانية والخسائر الفادحة، إلا أن العاصفة «دانيال» أكدت وحدة الليبيين، وتضامنهم في المواقف العصيبة على المستويات كافة، متجاوزين الخلافات السياسية التي أسهمت على مدى أكثر من عشر سنوات في تقسيم البلاد.

وأعلنت كل من مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والأردن، والمغرب، وقطر، والإمارات تضامنهم مع ليبيا، معربين عن استعدادهم لتقديم الدعم والمساندة للسلطات في مواجهة تداعيات الأزمة التي خلفت عشرات الضحايا، وأضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة بمناطق شرق ليبيا.