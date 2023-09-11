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انطلاق قافلة إغاثة من الجنوب إلى شرق ليبيا لمساعدة ضحايا العاصفة «دانيال»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 11 سبتمبر 2023, 07:15 مساء
انطلاق قافلة إغاثة من الجنوب إلى شرق ليبيا لمساعدة ضحايا العاصفة «دانيال»
قافلة فزان في سبها قبل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
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انطلقت من مدينة سبها، ظهر اليوم الإثنين، قافلة إغاثة مقدمة من الأهالي في المنطقة الجنوبية إلى أشقائهم في المنطقة الشرقية لمساعدة ضحايا العاصفة «دانيال» التي تجتاح عدة مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر فرع سبها محمد أبوخزام لـ«بوابة الوسط» إن القافلة تشمل سيارات إسعاف ومسعفين، إلى جانب سيارات شفط المياه من أجل مساعدة أهلنا في منطقة جبل الأخضر جراء العاصفة «دانيال».

غرفة طوارئ لجمع المساعدات في الجنوب
وأضاف ممثل منظمات المجتمع المدني في سبها حسن الطاهر لـ«بوابة الوسط» أن منظمات المجتمع المدني بالجنوب شكلت غرفة طوارئ في جميع مناطق فزان من أجل جمع مواد الإغاثة والتبرعات وتجميعها وإرسالها إلى المناطق المنكوبة في شرق ليبيا.

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وقال مدير مكتب الإعلام بديوان رئاسة الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية عبدالرحمن الحضيري، إنهم حددوا مكان تجميع مواد الإغاثة بقاعة قصر فزان من أجل تنظيمها ونقلها إلى المنطقة الشرقية بإشراف ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

المنفي يوجه بدعم المتضررين من العاصفة «دانيال»
دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس في وقت سابق اليوم، إلى تشكيل لجان فرعية من كل الجهات، لتقديم المساعدات إلى المتضررين من السيول في المنطقة الشرقية، التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

قافلة فزان في سبها قبل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
قافلة فزان في سبها قبل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
قافلة فزان في سبها قبل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
قافلة فزان في سبها قبل انطلاقها إلى المنطقة الشرقية، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
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