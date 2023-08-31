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نورلاند يبحث مع «الكبير» نتائج توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 09:57 مساء
نورلاند يبحث مع «الكبير» نتائج توحيد المصرف المركزي
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريشارد نورلاند خلال لقائه محافظ المصرف المركزي 31 أغسطس 2023 (فيسبوك)
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 التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريشارد نورلاند، اليوم الخميس، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقر السفارة الأميركية في تونس، وبحثا معًا النتائج الإيجابية التي أعقبت توحيد المصرف، مُعربًا عن ترحيب واشنطن بالخطوات الجادة التي أدت إلى هذا الاستحقاق.

وقال المصرف المركزي في بيان: إن نورلاند التقي اليوم بمقر إقامته في العاصمة التونسية محافظ البنك المركزي الليبي، مؤكدًا ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان توحيد المصرف، ودعمها للخطوات الجادة التي تم اتخاذها للوصول إلى هذا الاستحقاق.
وخلال الاجتماع ناقش الكبير مع المبعوث الأميركي إلى ليبيا النتائج الإيجابية التي أعقبت تلك الخطوة، وذلك بحضور نائب السفير الأميركي في ليبيا جيريمي برندنت.
المركزي ينهي سنوات الانقسام
وأنهى البنك المركزي 9 سنوات من الانقسام عقب 19 شهرًا من الاجتماعات غير المنتظمة، والانقسامات الواضحة مرة والمستترة مرات، أعلن مصرف ليبيا المركزي توحيد المؤسسة المالية عقب اجتماع عقد الأحد 20 أغسطس بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي رحيل انتهى إلى إعلان عودة المصرف مؤسسة موحدة.
وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة محليًا ودوليًا؛ إذ اعتبر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة» في حين حث المجلس الرئاسي إدارة المصرف على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام» وثمَّن بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستجرى معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، بينما قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: إن توحيد مصرف ليبيا المركزي جاء «بعد جهود وطنية مخلصة».
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالخطوة، خلال جلسة تشاورية عقدت الثلاثاء الفائت، حول تطورات الوضع السياسي الليبي، وسبل إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

- بعد إعلان توحيد «المركزي».. «الرئاسي» يطالب بمعالجة آثار الانقسام
- عقيلة صالح يعلق على إعلان توحيد «المركزي»
- الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
- الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير يبحث التعاون مع المصرف التونسي في أول لقاء خارجي له
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، اليوم الخميس، في العاصمة تونس مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي «التعاون المستقبلي» بين المؤسستين.
وقال المصرف المركزي الليبي في بيان: إن هذا أول لقاء خارجي رسمي للكبير ورحيل منذ إعلان توحيد المصرف، ويأتي باستضافة من بنك تونس المركزي تعزيزًا لـ«التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية وفي إطار الترحيب بتوحيد المصرف ودعمه والتعاون المستقبلي بين المؤسستين».

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