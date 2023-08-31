نورلاند يبحث مع «الكبير» نتائج توحيد المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

التقى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريشارد نورلاند، اليوم الخميس، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بمقر السفارة الأميركية في تونس، وبحثا معًا النتائج الإيجابية التي أعقبت توحيد المصرف، مُعربًا عن ترحيب واشنطن بالخطوات الجادة التي أدت إلى هذا الاستحقاق.

وقال المصرف المركزي في بيان: إن نورلاند التقي اليوم بمقر إقامته في العاصمة التونسية محافظ البنك المركزي الليبي، مؤكدًا ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان توحيد المصرف، ودعمها للخطوات الجادة التي تم اتخاذها للوصول إلى هذا الاستحقاق.

وخلال الاجتماع ناقش الكبير مع المبعوث الأميركي إلى ليبيا النتائج الإيجابية التي أعقبت تلك الخطوة، وذلك بحضور نائب السفير الأميركي في ليبيا جيريمي برندنت.

المركزي ينهي سنوات الانقسام

وأنهى البنك المركزي 9 سنوات من الانقسام عقب 19 شهرًا من الاجتماعات غير المنتظمة، والانقسامات الواضحة مرة والمستترة مرات، أعلن مصرف ليبيا المركزي توحيد المؤسسة المالية عقب اجتماع عقد الأحد 20 أغسطس بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي رحيل انتهى إلى إعلان عودة المصرف مؤسسة موحدة.

وتوالت ردود الأفعال المرحبة بهذه الخطوة محليًا ودوليًا؛ إذ اعتبر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن إعلان توحيد المصرف المركزي «محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة» في حين حث المجلس الرئاسي إدارة المصرف على «العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حاله الانقسام» وثمَّن بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «الجهود المبذولة الداعمة لتوحيد المصرف الذي على ضوئه ستجرى معالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام»، بينما قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: إن توحيد مصرف ليبيا المركزي جاء «بعد جهود وطنية مخلصة».

ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالخطوة، خلال جلسة تشاورية عقدت الثلاثاء الفائت، حول تطورات الوضع السياسي الليبي، وسبل إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.

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