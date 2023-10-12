محادثات جزائرية - ألمانية تتناول الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن الرئيس تبون تلقى اليوم مكالمة هاتفية من المستشار الألماني، جرى خلالها تبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في عديد المجالات، بما فيها الطاقة والصناعة، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية.

وأكد البيان أن الجانبين تطرقا إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة تهم البلدين، ولا سيما الوضع في القارة الأوروبية، ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ليبيا ومنطقة الساحل.

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وفي 20 سبتمبر المنقضي، أكد الرئيس الجزائري دعم الجهود الأممية الرامية لإيجاد حل سياسي يقوده الليبيون أنفسهم، ويمكنهم من الحفاظ على وحدة ليبيا، وسيادة وسلامة أراضيها.

وأوضح تبون، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهود التي تبذلها الجزائر، للعمل على إيجاد حلول سلمية، وجمع الفرقاء من أجل تقريب المواقف ووجهات النظر، ولا سيما في ليبيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى السودان.