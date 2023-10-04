الجزائر تستعجل الليبيين بشأن تنظيم الانتخابات وتحقيق المصالحة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعا رئيس الحكومة الجزائري، أيمن بن عبدالرحمان، إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

جاءت دعوة ابن عبدالرحمان خلال كلمته في أثناء انعقاد أعمال اللجنة المشتركة العليا بين الجزائر وتونس، اليوم الأربعاء، بمشاركة نظيره التونسي أحمد الحشاني.

وأشار رئيس الحكومة الجزائري إلى أبرز التحديات المطروحة على الساحة المغاربية، وهي «حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الشقيقة ليبيا، وانعكاساتها المباشرة على تونس والجزائر والمنطقة»، وفق تعبيره.

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في هذا الصدد، جدد ابن عبدالرحمان تأكيد موقف الجزائر الثابت، وقناعتها الراسخة منذ بداية الأزمة الليبية بأن حلها لن يجرى إلا من خلال تسوية سياسية شاملة بين الليبيين أنفسهم.

حفظ استقرار ليبيا

وبعدما عبر ابن عبدالرحمان عن استعجاله تنظيم الانتخابات، قال إن الدعوة جاءت «لحفظ أمن واستقرار هذا البلد، وتجنيبه ويلات الحرب والتدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية، وحفظ ثروات هذا البلد، وتسخيرها في نماء ورفاه الشعب الليبي».

تدعم الجزائر حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتعتبرها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتصرّ على إجراء الانتخابات، لإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية.