بالتزامن مع وصول مساعدات وفرق إغاثة.. المنفي يستقبل ثلاثة وزراء جزائريين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

حل وفد حكومي جزائري في العاصمة طرابلس، تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا بإرسال مساعدات إنسانية استعجالية إلى المناطق المنكوبة في ليبيا، جراء الفيضانات التي طالت عدة مدن جراء العاصفة «دانيال».

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفدًا حكوميًا جزائريًا يتقدمهم وزير الداخلية إبراهيم مراد، ووزير الصحة عبدالحق سايحي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأربعاء، فقد نقل الوفد الجزائري بالمناسبة «تعازي رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري لشقيقه الليبي، إثر المصاب الجلل الذي مس البلاد جراء الفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن الليبية».

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وجدد الوفد الوزاري «تضامن الجزائر اللامشروط مع الشقيقة ليبيا واستعدادها للوقوف إلى جانبها لتجاوز مخلفات الفيضانات بإيفاد كل المساعدات اللازمة»، يضيف البيان. كما أكد «انطلاق الجزائر في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لدولة ليبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقره رئيس الجمهورية».

وحل مساء الثلاثاء بطرابلس الوفد الجزائري وفريق الحماية المدنية الجزائرية إلى مطار معيتيقة؛ حيث كان في استقبالهم وزراء المواصلات، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، ومعاون رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية بمطار معيتيقة الدولي.

وجرى تجهيز فريق البحث للحماية المدنية الجزائرية بـ113 عنصرًا من مختلف الرتب والتخصصات من بينها فرقة الغطاسين، الفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة.

كما جرى تزويده بالفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث منهم أخصائيون نفسانيون، فرق البحث والإنقاذ، وفرقة إدارة العمليات «المناجمنت»، بالإضافة إلى الفرقة اللوجسيتية، كما تضم الفرقة عتادًا خاصًا بالتدخل في الفيضانات.