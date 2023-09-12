الجزائر لـ«المنفي»: نتقاسم حكومة وشعبًا مع ليبيا آلامها وأحزانها

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أبلغ وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عبر مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تضامن بلاده حكومةً وشعبًا مع ليبيا.

وذلك على إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت ليبيا مخلّفة عددًا كبيرًا من الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين، وأكد له أن «الجزائر تتقاسم مع ليبيا آلامها وأحزانها على إثر هذه الفاجعة» وفق الخارجية الجزائرية في بيان لها.

تضامن الجزائر مع ليبيا

وأفادت الخارجية أن عطاف عبّر خلال هذه المكالمة عن استعداد الجزائر التام لمد الأشقاء في ليبيا بجميع أشكال الدعم بغية المساهمة في التخفيف من وطأة هذا المصاب الجلل؛ حيث أكد لرئيس المجلس الرئاسي، أن رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، الذي يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام تداعيات هذه الكارثة الطبيعية وما خلفته من مآسٍ، قد أسدى تعليماته للسلطات الجزائرية المختصة للقيام فورًا بإرسال المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة.

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ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن عميق شكره وامتنانه للجزائر على هذه الهبة التضامنية، التي ليست بالغريبة على الجزائر وقيادتها التي طالما وقفت إلى جانب الشعب الليبي في كل الظروف والأوقات ترسيخًا لما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من عرى متينة وأواصر وثيقة للأخوة والتكاتف والتعاون وحسن الجوار.