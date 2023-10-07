بالصور.. طرق جديدة وفتح مسارات في أوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي

أعلن عضو المجلس البلدي أوجلة، عبدالله ابحيري، بدء تنفيذ مشروع تطوير الطرق الداخلية والزراعية في بلدية أوجلة، الذي يهدف إلى ربط أحياء المدينة بالطريق الرئيسي وتسهيل حركة المزارعين والمواطنين.



ويشمل المشروع تنفيذ 4 طرق بطول 16 كيلومتراً، و4 كيلومترات إضافية من الطرق مع شركتي «الثقة والأمانة للمقاولات العامة والاستثمار العقاري» لتنفيذه، وفق تصريح ابحيري إلى «بوابة الوسط». وجرت مراسم توقيع المشروع في 20 فبراير الماضي مع الجهاز التنفيذي للمشروعات بمقر ديوان وزارة المواصلات.

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الرفع المساحي لجميع الطرق في أوجلة

وأكد عضو المجلس البلدي أوجلة «الانتهاء من الرفع المساحي لجميع الطرق، وفتح جميع المسارات ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية بنسبة إنجاز 70%، على أن الخطوة القادمة ردم الطرق ودمجها بمادة (البسكورس)، لتجهيز الطرق وتعبيدها بمادة الأسفلت قريبًا».

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في حل مشكلة تهالك الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية والفرعية في البلدية، التي كانت تعرقل حركة المواطنين والمزارعين.

من أعمال مشروع تطوير الطرق الداخلية والزراعية في بلدية أوجلة، 7 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)

من أعمال مشروع تطوير الطرق الداخلية والزراعية في بلدية أوجلة، 7 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)

من أعمال مشروع تطوير الطرق الداخلية والزراعية في بلدية أوجلة، 7 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)