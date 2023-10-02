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بالصور.. تضرر منازل جراء الأمطار في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 10:23 مساء
بالصور.. تضرر منازل جراء الأمطار في أوباري
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
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نشرت بلدية أوباري صورًا تظهر جانبًا من الأضرار التي تعرضت لها بعض المنازل بمحلة المشروع، وبالتحديد في حي تلقين، جراء سقوط الأمطار ليلة البارحة.

وشددت البلدية على أنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأسر المتضررة، متمنية السلامة لجميع السكان بمختلف المناطق الواقعة في نطاق المجلس البلدي أوباري.

وقدمت البلدية الشكر لجميع فرق العمل التطوعي، خاصة جمعية الهلال الأحمر فرع أوباري التي قامت بدورها بحصر وتقييم الأضرار بالمنطقة.

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أضرار جراء الأمطار في أوباري
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مستشفى أوباري العام استقبال حالة إصابة جراء سقوط أحد المنازل غرب أوباري نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

كما أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية أوباري تعليق الدراسة، اليوم الإثنين، في ثلاث مدارس بمنطقة المشروع أوباري، بسبب هطول أمطار غزيرة. وحذرت مديرية أمن أوباري المواطنين والسائقين من السير على الطرقات قرب المنخفضات والأودية، بعد ارتفاع منسوب المياه فيها وجريانها جراء الأمطار.

جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
جانب من آثار الأمطار في حي تلقين ببلدية أوباري، الإثنين 2 أكتوبر 2023 (صفحة البلدية على فيسبوك)
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