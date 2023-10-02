تضرر 3 مدارس في أوباري بسبب الأمطار الغزيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية أوباري تعليق الدراسة، اليوم الإثنين، في ثلاث مدارس بمنطقة المشروع أوباري بسبب هطول أمطار غزيرة وذلك لحين تقييم الأضرار بالمدارس المذكورة.

وأوضحت المراقبة، في بيان اليوم الإثنين أن هذه المدارس هي «الجيل الصاعد والقرضابية والأمل».

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تقلبات جوية

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس ويُتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة.