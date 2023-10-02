تضرر 3 مدارس في أوباري بسبب الأمطار الغزيرة...

أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية أوباري تعليق الدراسة، اليوم الإثنين، في ثلاث مدارس بمنطقة المشروع أوباري بسبب هطول أمطار غزيرة وذلك لحين تقييم الأضرار بالمدارس المذكورة.
وأوضحت المراقبة، في بيان اليوم الإثنين أن هذه المدارس هي «الجيل الصاعد والقرضابية والأمل».
مديرية أمن أوباري تحذر المواطنين بعد جريان الأودية (فيديو)
جهاز الإسعاف يعلن انهيار 4 منازل في أوباري
انقطاع الكهرباء في مناطق بأوباري جراء التقلبات الجوية
تقلبات جوية
وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس ويُتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة.
انقطاع الكهرباء في أوباري
وأمس الأحد، انقطع التيار الكهربائي في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية في المنطقة الجنوبية، وفق ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء. وأرجعت الشركة سبب الأعطال إلى دخول المياه لعدد من محطات توزيع الكهرباء جهد «66/220 ك.ف»، مشيرة إلى مسارعة فرقها الفنية إلى المكان لتقييم الأضرار، وبدء أعمال صيانة طارئة.
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